صاحب تصميم أزياء "الفارس"..من هو إسلام سعد الذى حاول تهريب 55 ألف دولار للخارج؟

تصدر مصمم الأزياء إسلام سعد محركات البحث على جوجل عقب القبض عليه بمطار القاهرة وهو يحاول تهرب 55 ألف دولار خارج مصر، وكشفت التحريات الأمنية أنه أثناء تفتيشه قبل الصعود للطائرة عثر بحوزته على 55 ألف دولار أمريكي، فتم ضبطه والتحفظ عليه واقتياده لقسم الشرطة.

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وخلال الساعات الماضية قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء بعد ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.



من هو إسلام سعد؟

_ مصمم أزياء شهير فى مصر والوطن العربي

-يمتلك علامة تجارية خاصة به، تُقدم مجموعة متنوعة من الملابس للرجال والنساء.

-له قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعه أكثر من مليوني شخص على “إنستجرام”.

-حقق نجاحًا كبيرًا في تصميم الأزياء، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات.

-صمم أزياء لعدد من الفنانات العرب، مثل هيفاء وهبي وأحلام ونانسي عجرم.

-أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الموضة العالمية.

-متزوج من سيدة أعمال مصرية، ولديه طفلان.

-يحظي بثقة الفنان حسين فهمي وقام بتصميم ملابس فيلمه “الفارس”.

-صمم إطلالات لفنانين، تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد من أكثر مصممي الأزياء طلبًا من قبل نجوم الفن والرياضة.