الأزمة تتكرر.. هل يتسبب مدرب ليفربول فى غياب صلاح عن أوليمبياد باريس؟

ما زالت مشاركة محمد صلاح قائد منتخب مصر، غير محسومة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024 التي تنطلق في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024"، في دولة فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويصارع البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الزمن، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها أوليمبياد باريس، قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 24 مايو الجاري.

وأكد "ميكالي" أنه يأمل في تواجد "صلاح" ضمن الثلاثة أسماء فوق السن، الذين سيستقر عليهم المدرب خلال الأيام المقبلة.

تاريخ قديم قد يعيق صلاح

لم ينجح منتخب مصر الأوليمبي من قبل في أوليمبياد طوكيو 2021، في ضم "صلاح" إلى قائمته في أوليمبياد باريس بسبب ليفربول.

وظهر النجم المصري محمد صلاح، مرة واحدة فقط في دورات الألعاب الأوليمبية، عندما قاد الفراعنة في دورة لندن عام 2012.

وتشير التقارير حتى الآن إلى عدم رغبة الريدز في الاستغناء عن نجمها الأول، للمنتخب المصري في أوليمبياد حفاظًا عليه.

البقاء من أجل المدرب الجديد

شيء آخر قد يدفع "صلاح" لعدم الانضمام في الأوليمبياد وهو مدرب ليفربول الجديد الهولندي أرني سلوت، الذي قد لا يوافق على انضمامه، وذلك من أجل الانسجام مع المدرب الجديد وتطبيق فكره خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد، على غرار كيليان مبابي الذي سينضم لريال مدريد، وتشير التقارير إلى عدم رغبة الميرنجي في إرساله لفرنسا.

فرصة وحيدة للذهاب إلى الأوليمبياد

وقد تكون هناك فرصة وحيدة وقوية لصلاح للانضمام إلى الأوليمبياد وهي بعد ترحيل موسم الدوري الإنجليزي للبدء في 14 أغسطس بدل من بداية أغسطس.

وتنتهي دورة الألعاب في 11 أغسطس، وهذا إذا وصل المنتخب للمباراة النهائية، وإذا ودع المنتخب البطولة من المجموعات أو الأدوار الإقصائية قد يكون هناك وقت كاف لراحته قبل الانضمام للريدز.