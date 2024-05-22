الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. شركة أوكتري الأمريكية تستحوذ على إنتر الإيطالي

إنتر
إنتر

أعلنت شركة أوكتري الأمريكية استحواذها بشكل رسمي اليوم الأربعاء، على أسهم نادي إنتر الإيطالي بعد فشل سداد قرض المالك السابق للفريق ستيفين زهانج.

وقال بيان الشركة: اعتبارًا من 22 مايو 2024 أصبحت الصناديق التي تديرها شركة أوكتري تمتلك نادي إنترناسيونالي ميلانو. يأتي ذلك بعد الفشل في سداد القرض (مدته 3 سنوات) الذي منحته شركة أوكتري لشركة Delfinter Holdings، والذي انتهى في 21 مايو 2024 برصيد إجمالي يبلغ حوالي 395م€.

وأضاف المدير العام للشركة: كمُلّاك جدد، نحن ندرك مسؤوليتنا الكبيرة تجاه النادي والإرث التاريخي للإنتر. نحن ملتزمون بنجاح النيراتزوري على المدى الطويل ونعتقد أن طموحاتنا للنادي تنضم إلى طموحات مشجعيه المتحمسين في إيطاليا وحولها. هدفنا الأولي هو الاستقرار التشغيلي والمالي للنادي، ونحن نكن احترامًا كبيرًا لفريق إدارة الإنتر ونتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق لتوفير قيادة قوية للنادي وهدفنا هو مواصلة النجاح الذي تحقق على أرض الملعب من خلال طريق النمو والنجاح على المدى الطويل.

وكان ستيفين زهانج رئيس نادي إنتر، كان قد حصل على قرض بقيمة 275 مليون يورو عام 2021 بفائدة 12%.

أوكتري إنتر إنتر الإيطالي أوكتري الأمريكية ستيفين زهانج

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