قائمة غينيا بيساو لمواجهة إثيوبيا ومصر.. واستدعاء مدافع فاركو

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، قائمة منتخب بلاده، لمباراتي إثيوبيا ومصر، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبًا، استدعاء جيفرسون إينكادا، مدافع فريق فاركو - المنافس في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب عدد من النجوم البارزين، في مقدمتهم ماما بالدي، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، وفرانكولينو ديجو، مهاجم ميتيلاند الدانماركي، وألفا ساميدو، لاعب وسط الطائي السعودي.

وسيستضيف منتخب غينيا بيساو، نظيره الإثيوبي، 6 يونيو المقبل، قبل أن يستقبل نظيره المصري، يوم العاشر من نفس الشهر، في المباراتين اللتين سيحتضنهما ملعب (24 سبتمير) في العاصمة بيساو.

وسيقود المدرب البرتغالي، لويس بوا مورتي، قيادة منتخب غينيا بيساو، بعد انتهاء رحلته مع نادي فولهام الإنجليزي، الذي كان يشغل فيه منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول.

وسيخلف بوا مورتي، في تدريب منتخب غينيا بيساو، المدرب الوطني باسيرو كاندي، الذي قرر اتحاد غينيا بيساو، عدم تجديد التعاقد معه في فبراير، عقب انتهاء مشوار الفريق في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان منتخب غينيا بيساو، قد تعادل في الجولة الأولى للتصفيات مع مضيفه بوركينا فاسو، بهدف لكل منهما، قبل أن يتغلب على مضيفه منتخب جيبوتي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية.

ويحتل منتخب غينيا بيساو، المركز الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، صاحبة المركز الثاني.

وجاءت قائمة منتخب غينيا بيساو على النحو التالي:

يذكر أن منتخب مصر، سيخوض مواجهة أمام بوركينا فاسو، يوم السادس من يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للتصفيات، قبل أن يواجه غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من جيبوتي بسداسية نظيفة، وسيراليون بثنائية نظيفة.