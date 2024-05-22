تنفيذ 8 إزالات في "شق الثعبان"

نفذت المهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة بجنوب القاهرة برفقة الأجهزة التنفيذية بالحي وبالتنسيق مع مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، 8 إزالات بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان عبارة عن قطعة أرض بها أسوار وأعمدة خرسانية، ومبنى على مساحة 1000م، وقطعة أرض بها أسوار وأعمدة خرسانية على مساحة 600م، وقطعة أرض بها أسوار وبوابة حديدية على مساحة 300 متر.



وأزالت أجهزة الحي قطعة أرض بها أسوار من الطوب الأحمر على مساحة 200م وقطعة أرض عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر على مساحة 1500م.



وقامت الأجهزة بإزالة قطعة أرض بها أسوار وبوابة حديديه وأعمدة خرسانية على مساحة 400م وقطعه أرض بها أسوار وبوابة حديدية وأعمدة خرسانية على مساحة 600م وقطعة أرض بها أسوار ومحل 400م.



وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض وبمعدات الحي وشارك بالحملة مديرى المتابعة الميدانية والاشغالات والأملاك والإزالات ومشرفي المربعات والجراج وسائق اللودر.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن هناك إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤ حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.



وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم وهو ما ظهر فى الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.



وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ٣١٦ نشاطًا طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.



وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.



وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.



وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

إزالات بمدينة شق الثعبان جنوب العاصمة

إزالات بمدينة شق الثعبان جنوب العاصمة

إزالات بمدينة شق الثعبان جنوب العاصمة

إزالات بمدينة شق الثعبان جنوب العاصمة

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