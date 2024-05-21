تشيلسي يقيل مدربه ماوريسيو بوتشيتينو

أقال نادي تشيلسي الإنجليزي، مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بشكل نهائي اليوم وفقًا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية.

وأكدت الصحيفة، أن الإقالة تمت بالتراضي بين الطرفان وذلك بعد موسم واحد فقط من تولى المدرب الأرجنتيني مهمة البلوز.

وقاد صاحب الـ52 عامًا البلوز في 51 لقاء بجميع المسابقات وفاز في 26 لقاء وخسر 14 وتعادل في 11 ولم يحقق أي لقب.

وتمكن بوتشيتينو الذي لم يقدم موسم مميز مع تشيلسي، من الاستفاقة في أخر جولات المسابقة وتمكن من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء البريميرليج في المركز السادس.

وفاز تشيلسي على ضيفه بورنموث 2-1. سجل هدفي "البلوز" مويسيس كايسيدو في الدقيقة 17 ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 48.

بورنموث سجل هدفه الوحيد عبر بونوا بادياشيلي خطأً في مرمى فريقه بالدقيقة 49. تشيلسي احتلّ المركز السادس برصيد 63 نقطة، وبورنموث المركز 12 برصيد 48 نقطة.