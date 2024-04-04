بوتشيتينو يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر مؤقتًا برصيد 40 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو - ديساسي - بادياشيل - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كايسيدو - جالاجير

خط الهجوم: مودريك - بالمر - جاكسون

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: "بيتينيلي - تياجو سيلفا - شالوباه - شوكويميكا - كاسادي - مادويكي - ستيرلينج - تورياينن - جيلكريست".

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