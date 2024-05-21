الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد فترة المشاركة في مسابقة نادي القصة حتى 30 يونيو

أحمد عبد الرازق أبو
أحمد عبد الرازق أبو العلا

أعلن نادي القصة، عن مد فترة المشاركة في مسابقة النادي، في فرعي مسابقة القصة القصيرة المخطوطة والرواية المخطوطة حتى 30 يونيو 2024 وفتح باب السن أي عدم التقيد بسن معينة.

 

البدء في فحص مسابقة "طه حسين" للرواية المطبوعة

 

وكشف الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، رئيس لجنة المسابقات في نادي القصة  لــ “الدستور”، عن بدء أمانة لجنة تحكيم مسابقة نادي القصة، في فحص الأعمال المشاركة في الفئة الأولى من المسابقة، وهي مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة، والأعمال التي قدمت للمسابقة قيد الفحص حاليا.

 

وأوضح “أبو العلا” أن مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة قد أغلق باب التقديم إليها، والمسابقة ينظمها نادي القصة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية. وقيمتها ثلاثون ألف جنيه توزع على مركزين "الأول والثاني" عشرون ألفا جائزة المركز الأول – عشرة آلاف جائزة المركز الثاني.

 

مسابقة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة لغير أعضاء نادي القصة

 

وعن مسابقة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة، فقد تم مد فترة استقبال الأعمال والمشاركة فيها حتي 30 يونيو 2024.

 

وأوضح “أبو العلا” أن الجائزة تبلغ قيمتها 12 ألفا من الجنيهات توزع على ثلاثة فائزين على النحو التالي: 

الأول: خمسة آلاف جنيه – الثاني: أربعة آلاف جنيه – الثالث: ثلاثة آلاف جنيه

شروط المسابقة:

• أن يتقدم المتسابق بعمل روائي واحد مخطوط، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل.

• يتقدم المتسابق بثلاث نسخ منها. مع نسخة وورد أو pdf

• يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم لهذه الجائزة خمسة وثلاثين عامًا.

ــ دفع قيمة الاشتراك وقدره (100) جنيها

تسلم الأعمال بمقر النادي على العنوان التالي ( نادي القصة – 18 شارع مجلس الشعب ــ لاظوغلي ) في المواعيد التالية: السبت والاثنين والاربعاء من السادسة مساء حتى الثامنة.

 

مسابقة (نادي القصة) للقصة القصيرة المخطوطة.

 

ومقدار جائزتها: عشرة آلاف جنيه، توزع علي ثلاثة متسابقين: الأول خمسة آلاف جنيه والثاني ثلاثة آلاف جنيه والثالث ألفا جنيه.

شروط المسابقة:

- يتقدم المتسابق بعمل قصصي مخطوط واحد فقط.

• يتقدم المتسابق بثلاث نسخ. مع نسخة وورد أو pdf

• لا يتجاوز سن المتقدمين لهذه الجائزة خمسة وثلاثين عامًا.

ــ دفع قيمة الاشتراك وقدره (50) جنيها.

تسلم الأعمال بمقر النادي على العنوان التالي (نادي القصة -18 شارع مجلس الشعب ــ لاظوغلى ).

آخر موعد للتقدم للمسابقة نهاية شهريونيو 2024.

نادي القصة مسابقة نادي القصة للرواية والقصة المخطوطة الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة مسابقة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة مقر نادي القصة

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