صدور النسخة الصينية لرواية الكاتب عادل عصمت "الوصايا"

"الوصايا"، رواية الكاتب المصري الكبير، عادل عصمت، صدرت قبل يومين في ترجمتها باللغة الصينية، ومن ترجمة الأكاديمية الصينية جي نجي Jin Ji. عن شركة المعرفة العالمية للنشر المحدودة.

تفاصيل صدور النسخة الصينية لرواية "الوصايا"

وكانت رواية "الوصايا"، صدرت لأول مرة باللغة العربية عن الكتب خان في العام 2018. وفي العام التالي لصدورها، تأهلت رواية الوصايا لمؤلفها عادل عصمت، إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية البوكر دورة العام 2019.

يرافق عادل عصمت شخصيات روايته "الوصايا" كأصدقاء قدامى، ينصت إليهم بعناية شديدة ويترك لهم مساحات لتجلي قوتهم وضعفهم، يرصد تفاصيلهم وينشئ العلاقات المتشابكة بينهم، يتابع الهواجس التي تمر برءوسهم والذكريات التي تظهر فجأة أحيانًا لتتحدث نيابة عنهم.

للحظات يتصور القارئ نفسه وسط عائلة حقيقية من لحم ودم، يجلس في صحن الدار معهم أو على رأس أرض النخل، يقود البهائم أو يعلن عن تذمره من أجل الزواج.

"الوصايا" ترصد المشكلات التي تواجهها مصر في ظل الصراع بين الحداثة والتقاليد الراسخة

وفي الكلمة التي جاءت على ظهر الغلاف الخلفي فى التعريف برواية الوصايا في ترجمتها للغة الصينية نقرأ:

"وصلت رواية "الوصايا" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 (المعروفة أيضًا بجائزة البوكر العربية). تتبع الرواية خطى عائلة "سليم" وأحفادهم في عشرينيات القرن الماضي، وتمر بفترات مختلفة مثل ثورة يوليو المصرية، وحكم عبدالناصر، وحرب 5 يونيو، وحكم السادات، وحرب أكتوبر.

لقد أورث الجد عبدالرحمن لحفيده ما مجموعه عشر نصائح، وفي كل فصل، يروي الجد قصة العائلة بناءً على وعظة واحدة. فهذه المواعظ هي من ناحية خلاصة تجربة حياة الجد، ومن ناحية أخرى هي الأفكار الفلسفية التي يريد أن ينقلها إلى الأجيال القادمة. تصف الرواية حياة الناس والظروف المعيشية في ريف طنطا بمصر، وتلقى الضوء بشكل مكثف على التغييرات التى تحدث فى المجتمع، والتى لا يمكن الوقوف أمامها، كذلك المشكلات التي تواجهها مصر في ظل الصراع بين الحداثة والتقاليد الراسخة".

إطلالة على عالم عادل عصمت الإبداعي

يشار إلى أن "عادل عصمت"، كاتب مصري ولد في عام 1959. وفضلًا عن روايته "الوصايا"، له تسع روايات من بينها «أيام النوافذ الزرقاء» والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 2011 وحصلت روايته «حكايات يوسف تادرس» عن الكتب خان على جائزة نجيب محفوظ للأدب المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2016.. كما صدرت له مجموعة "أيام عادية" عن الكتب خان 2022.

وبالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين، صدر لـ"عصمت" كتاب أدبي نقدي تحت عنوان "كتابة القصص وبناء الأعشاش.. تأملات في فن الكتابة"، يتناول خلاله محاولة للإجابة عن أسئلة: كيف تكتب؟ كيف تبدأ فكرة الكتابة عن موضوع معين؟ كيف تتبلور الفكرة وهل لا بد أن نكتب، ولو لم نكتب هل سنموت؟.