"رئيس كهرباء القناة" يستقبل أعضاء اللجنة العليا للضبطية القضائية

استقبل المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا للضبطية القضائية برئاسة المستشار هشام محمود المتولي، وبحضور العميد محمد سليم مفتش مباحث وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف عطا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمحاسب محمد سالم رئيس قطاع التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب أحمد عبدالرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عضو اللجنة العليا للضبطيه القضائية، والمحاسب عماد حنفي عضو اللجنة العليا للضبطيه القضائية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية ورؤساء قطاعات سيناء والبحر الأحمر والتحكم والاتصالات والشئون الفنية والمشروعات ورئيس القطاع القانوني ورئيس القطاع التجاري المركزي ومستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء المشرف على الحاسبات والمعلومات ومدير عام الضبطية القضائية ومديرو عموم البحوث والمتابعة المالية والتجارية وقيادات الشركة وممثلي شركة النظم.

في بداية اللقاء رحب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء باللجنة العليا للضبطية القضائية وممثلي شركة النظم واستعرض في حديثه الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحوكمة، ومنها إنشاء برنامج جديد للضبطية القضائية مؤمن بأعلى وسائل الأمان وعدم التدخل البشري به.

وطالب بسرعة الانتهاء من برامج ربط كافة قطاعات الشركة بالحاسبات سواء المقايسات أو التحصيل أو المخازن مع تأمين هذه البرامج بكافة سبل الأمن ولتقليل التدخل البشري ومنع أي اختراقات كذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة للارتقاء بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية لتكون على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية، وكذلك تسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك بإدخال برامج على مستوى عال من التكنولوجيا الحديثة بمركز تدريب الكوادر الفنية بالشركة.

وناقش مع الحضور الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية ووضع الحلول الفورية لها من أجل الحفاظ على أموال الشركة وقدم الشكر والتقدير للجنة العليا للضبطية القضائية وشركة النظم على برنامج الضبطية القضائية الذي أثبتت التجارب المستوى العالي في الكفاءة والحوكمة وتقليل التدخل البشري.