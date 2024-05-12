الأحد 12 مايو 2024
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اقتصاد

كهرباء القناة: تراجع متأخرات القطاع السياحي لـ1.7 مليار جنيه حتى أبريل الماضي

المهندس سامي أبو
المهندس سامي أبو وردة

كشف المهندس سامي أبو وردة العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع   الكهرباء عن تراجع مستحقات الشركة لدي القطاع السياحي الى 1.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، وبنسبة تصل الى 22.7% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وأضاف أبو وردة  في تصريحات لـ"الدستور"، أن مستحقات الشركة انخفضت مقارنة بنفس الفترة من 2023 والتى سجلت حينها 2.2 مليار جنيه بانخفاض قيمته نحو 500 مليون جنيه فالمناطق التابعة للشركة والتى ابرزها شرم الشيخ والغردقة.
وأشار أبو وردة، إلى أن مستحقات الشركة لدى القطاع السياحي كانت سجلت 2.6 مليار جنيه خلال 30 يونيو 2022، وتشهد انخفاض بشكل متواصل.
وتسعى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بشكل متواصل لتحصيل مستحقاتها لدي كافة الجهات خاصة ان هناك متابعة بشكل متواصل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لخفض المديونيات وتحصيلها حتي تستطيع شركات الكهرباء الوفاء بالتزاماتها.

وأكد أن التزام المنشآت السياحية في سداد مستحقات الدولة الخاصة بالكهرباء نتيجة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد وعودة السياحة الأجنبية بشكل ملحوظ، موكدا أن نسب التحصيل بقطاع شرم الشيخ والغردقة تتجاوز 100% والتى تشمل الاستهلاك الجديد والمتاخرات و100% بالنسبة للقطاع التجاري والمنزلى.

وكانت نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبووردة في خفض مديونيات القطاعين المنزلي والتجاري بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

المهندس سامي ابو وردة شركة القناة القطاع السياحي الكهرباء وزير الكهرباء

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