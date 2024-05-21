الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

14 نوعا من الطعام تساعد فى رفع كفاءة الدورة الدموية خلال موجة الحر

هبوط الدورة الدموية
هبوط الدورة الدموية

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من تعرض مصر لطقس شديد الحرارة على كافة الانحاء خاصة خلال ساعات النهار، وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن مصر ستتعرض لمنخفض جوي خليجي قادم من المملكة العربية السعودية مع وجود كثير من الأتربة والغبار العالقين في الجو.


وفي ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يصاب كثيرون بهبوط في الدورة الدموية مما يعرضهم لحلات إعياء شديد وإغماءات.

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وحسب موقع Hindustan times فقد تساعد الدورة الدموية الجيدة في كل شيء بدءًا من الصحة المناعية وحتى الأداء المعرفي، وعندما تكون الأوردة والشرايين سليمة، تتلقى أعضاء الجسم الأكسجين والمواد المغذية بشكل صحي وسليم، وفيما يلي، نستعرض 14 نوعًا من الأطعمة للوقاية من مشاكل صحة الأوردة وضعف الدورة الدموية:


1. المكسرات:
تعزز المكسرات، مثل الجوز واللوز، المليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E وL-أرجينين، إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك، مما يعزز مرونة الأوعية الدموية.

2. الحمضيات:
تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد قد يؤدي استهلاك ثمار الحمضيات الغنية بالفلافونويد إلى تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يقلل من التصلب مع تحسين تدفق الدم وإنتاج أكسيد النيتريك.

3. الأسماك الدهنية:
تساعد الأسماك الدهنية التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة والسلمون المرقط والسردين والرنجة، على إطلاق أكسيد النيتريك في الجسم، وتوسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم. تساعد دهون أوميغا 3 أيضًا على منع تكون جلطات الدم وتراكم اللويحات في الشرايين وخفض ضغط الدم.

4. التوت:
تحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في التوت مثل التوت الأزرق والتوت البري والتوت والفراولة والكشمش على خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

5. البنجر:
يحتوي البنجر على النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، فهى تساعد على توسيع الأوعية الدموية، فيساعد عصير البنجر على توسيع الشرايين، خفض ضغط الدم، وتحسين القدرة على ممارسة الرياضة.

6. البصل:
يعد البصل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الفلافونويدية، التي تفيد صحة القلب وتحسن الدورة الدموية عن طريق توسيع الشرايين والأوردة يمكن لمضادات الأكسدة الفلافونويدية أن تقلل الالتهاب في الشرايين والأوردة.

7. الموز:
تعتبر هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات مصدرًا لكل من البوتاسيوم وفيتامين B3، فتناول الموز بانتظام يمكن أن يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يشجع على تدفق الدم بشكل أفضل.

8. الخضروات الورقية الداكنة:
تعد السبانخ واللفت من الخضروات الورقية الداكنة ومصدر جيد للفيتامينات C وE وK، وتناول سلطة خضراء يوميًا، أو إضافة خضار إلى العصائر والحساء وأطباق البيض يساعدك في الحفاظ على مستويات الكولاجين ومرونة الأوعية الدموية.

9. المشروم:
يحتوي المشروم على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية، كما أنه من أفضل المصادر الطبيعية للنحاس.

10. الزبادي:
يجمع الزبادي بين المعادن التي تساعد الجسم على تنظيم ضغط الدم: الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

11. الشوفان:
يحتوي الشوفان على النحاس والمغنيسيوم، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، كما أنه غني بمجموعة من مضادات الأكسدة تسمى أفينانثراميدات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

12. الثوم:
تسبب مركبات الكبريت الموجودة في الثوم بتوسع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم في الأنسجة، وتشير دراسات إلى أن خصائص الثوم المضادة للأكسدة تمنع تلف جدران الأوعية الدموية وتفيد الأوعية الدموية والقلب.

13. الكركم:
يساعد الكركم على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، فيساعد الكركمين الموجود في الكركم على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.

14. الزنجبيل:
يعد الزنجبيل عنصرًا أساسيًا في التغذية لأنه لا يضفي نكهة فقط بل يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية.

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