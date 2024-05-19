الستات مايعرفوش يكدبوا.. نصائح بعدم التعرض لأشعة الشمس وشرب الماء لمواجهة الطقس الحار

استعرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، نصائح بعدم التعرض لأشعة الشمس وشرب الماء لمواجهة موجة الطقس الحار.

وقال الإعلامية مني عبدالغني: "درجات الحرارة النهاردة وعلى مدار الأسبوع كله عالية جدًا زي ما احنا شايفين تخرج كده من البيت لقيت صهد في وشك تخرج أي حتة تلقي صهد في وشك خلوا بالكوا إن الجو ده محتاج طبعًا إن احنا نشرب مياه كتير، لأنه بنعطش كتير بنتعرض لأشعة الشمس ومش ضروري تخرجوا من البيوت إلا للضرورة".

وأضافت: "ناخد احتياطتنا كويس أوي؛ لأنه في الحر ده بيحصل حاجة اسمها الإجهاد الحراري، فلازم نشرب مياه؛ لأنه 70% من تكويننا وجسمنا ومخنا من المياه".