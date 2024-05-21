الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة الأسبوع بالبنوك تراجع بقيمة 5 قروش، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة


جاء سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.41 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار 

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.36 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/21

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.41 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.45 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.39 جنيه للشراء و12.42 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.36جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.37 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.41 جنيه للشراء و12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.45 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/5/21 مقابل الجنيه المصرى

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