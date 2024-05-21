غدًا.. رئيس النمسا يبحث في السويد قضايا التعاون الأوروبي

يزور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين السويد، غدًا الأربعاء، برفقة وفد تجاري لمدة يومين.



وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس النمساوي سوف يلتقي مع الملك كارل السادس عشر في القصر الملكي في ستوكهولم بعد غدٍ الخميس.

وأشار البيان إلى أن الرئيس النمساوي سوف يجري مباحثات عمل مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون تشمل العلاقات الثنائية وانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة وقضايا المناخ والهجرة.



وأوضح البيان، أن فإن دير بيلين سيزور البرلمان السويدي مساء غد حيث سيكون في استقباله رئيس البرلمان أندرياس نورلين.



يشار إلى أن الوفد التجاري النمساوي سوف يبحث تعزيز التجارة والاستثمار المشترك مع السويد والتنسيق بين منظمات الأعمال في البلدين.