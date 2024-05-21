الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. رئيس النمسا يبحث في السويد قضايا التعاون الأوروبي

الرئيس النمساوي
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

يزور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين السويد، غدًا الأربعاء، برفقة وفد تجاري لمدة يومين.
 

وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس النمساوي سوف يلتقي مع الملك كارل السادس عشر في القصر الملكي في ستوكهولم بعد غدٍ الخميس.

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وأشار البيان إلى أن الرئيس النمساوي سوف يجري مباحثات عمل مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون تشمل العلاقات الثنائية وانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة وقضايا المناخ والهجرة.


وأوضح البيان، أن فإن دير بيلين سيزور البرلمان السويدي مساء غد حيث سيكون في استقباله رئيس البرلمان أندرياس نورلين.


يشار إلى أن الوفد التجاري النمساوي سوف يبحث تعزيز التجارة والاستثمار المشترك مع السويد والتنسيق بين منظمات الأعمال في البلدين.

الرئيس النمساوي ألكسندر فان السويد الملك كارل السادس عشر القصر الملكي في ستوكهولم الرئيس النمساوي رئيس الوزراء أولف كريسترسون

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