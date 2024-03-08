بايدن: الناتو أصبح أقوى بعد انضمام السويد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» بات «أقوى من أي وقت مضى» بعد أن أنهت السويد، أمس الخميس قرنين من عدم الانحياز وانضمت إلى الحلف العسكري في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأورد بايدن في بيان: «عندما شن بوتين حربه العدوانية الوحشية على شعب أوكرانيا، اعتقد أنه يستطيع إضعاف أوروبا وتقسيم الناتو»، مضيفا: «مع انضمام السويد اليوم، أصبح الناتو أكثر اتحادا وتصميما ودينامية من أي وقت مضى».

ومن المقرر أن يلقي بايدن في وقت لاحق الليلة خطاب حالة الاتحاد أمام أعضاء «الكونجرس» بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.

أصبحت السويد أمس الخميس العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي «ناتو» مع تسليمها وثائق الانضمام إلى التكتل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة خلال مراسم أقيمت في واشنطن، على أمل أن يتعزز أمنها في ظل ارتفاع المخاطر والتوتر الأمني شمال شرق أوروبا.