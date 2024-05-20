مثقفون: الحضارة المصرية هى الوحيدة التي وثقت أحداثها المعيشية

قالت الكاتبة هالة مصطفى إن رحلتها في كتابة الرواية التاريخية للأطفال بدأت من خلال سلسلة تاريخ مصر التي كانت تصدر عن روايات الهلال التاريخية وكان يرأس تحريرها الكاتب محمد الشافعي وهي سلسلة تخاطب الناشئين، وكنت متحمسة جدا حيث صدرت لي الرواية الأولى تحت عنوان "تي.. المؤامرة الكبرى"

المرأة في مصر القديمة كانت ملكة وقاضية

أضافت هالة، خلال الأمسية التي نظمتها شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب بعنوان “أدب الأطفال المصري.. جذور فرعونية" مشيرة إلي أن مشروعها في الكتابة يعتمد على تقديم الشخصيات النسائية المؤثرة في تاريخ مصر، فالمرأة في مصر القديمة كانت ملكة وقاضية وطبيبة وعالمة فقدمت مثلاً شخصية “نبت” وهى أول قاضية في مصر في الأسرة السادسة كما قدمت شخصية “تيتي شيري” وهي الملكة العظيمة المضحية جدة أحمس وأم سقنن رع، كما أهتممت بتقديم تفاصيل الحياة في مصر القديمة، مثل الأزياء التي ارتبطت بالطبقات المجتمعية، وأرى أن الحضارة المصرية القديمة تحتوي على كنز كبير من الأحداث التي يمكن أن نستمد منها عشرات الروايات والقصص المليئة بالقيم والدراما، وفي النهاية أقول إن الحضارة المصرية حضارة متجددة نكتشف كل يوم بها الجديد ولن تنضب أبدا".

الحضارة المصرية الوحيدة التي وثقت أحداثها من خلال الرسوم

من جانبه، قال محسن عبد الحفيظ "في البداية أوضح أن موضوع الندوة يشمل شقين الأول عن الحضارة المصرية القديمة والثاني كيف تناول أدب الأطفال هذه الروايات التاريخية للأطفال، وفي كل الأحوال على كاتب الأطفال توخي المصداقية عن تناول المعلومات والأحداث، فالحضارة المصرية تضرب بجذورها منذ عشرة آلاف سنة، فقد تم اكتشاف كهف يسمى كهف الوحوش وهو يسبق كهف السباحين ويحتوي على رسوم كثيرة، وقد توصل أحد العلماء أن منها رسوم تمثل مجرة درب التبانة، فعندما جاء الجفاف قرر المصري القديم النزول من الهضاب والعيش بجوار النهر، وقد ترك لنا الأجداد الكثير من الآثار التي توضح مفردات شخصية الإنسان المصري الذي يمتاز بالتعاون والعمل الجماعي والطاعة والتضحية من أجل المجتمع.

واستكمل “عبد الحفيظ”: بالنسبة للحكاية أو القصة في مصر القديمة، فقد تم كتابتها على المسلات وفي المعابد، وهناك بردية تم اكتشافها تحتوي على أربع قصص كان أولاد الملك خوفو يقصونها عليه، مما يثبت أن الدراما المصرية هي أول دراما مثبتة في التاريخ البشري كله، ومتوفر فيها كل عناصر الدراما من تشويق وأحداث مثيرة.

وشدد “عبد الحفيظ” على أن الحضارة المصرية هى الوحيدة التي وثقت أحداثها وحروبها وانتصارتها من خلال الرسوم، بل امتدت تأثير الرسوم في التعبير عن مناحي الحياة المختلفة من أزياء وطعام وأثاث وغيرها، فكل عصر من العصور وكل أسرة من الأسرات تم توثيقها من خلال الرسوم، لذا علينا توخي الدقة عند رسم مفردات الحياة المصرية القديمة بحيث تكون معبرة عن العصر الذي حدثت به الحكاية أو القصة".