حسين عبدالبصير لـ الدستور: نهر النيل غير مجراه عبر الزمن من الغرب للشرق

عقب الباحث د. حسين عبد البصير، عالم الآثار المصرية ومدير عام أهرامات الجيزة السابق ومدير متحف الآثار- بمكتبة الإسكندرية، علي الإعلان عن اكتشاف وجود مجرى مائي نهري قديم لنهر النيل بجوار الأهرامات .

نهر النيل غير مجراه عبر الزمن من الغرب للشرق

وقال عبد البصير، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: الحقيقة أن هذا الأمر معروف عند معظم العلماء، وهو أن ذلك كان المجرى القديم لنهر النيل؛ وذلك لأن نهر النيل قد غير مجراه عبر الزمن من الغرب إلى الشرق إلى أن استقر في موقعه الحالي.

وأضاف “عبد البصير”: ومن المعروف أيضًا أن نهر النيل استخدمه المصريون القدماء لنقل الأحجار لبناء الأهرامات سواء التي في الجيزة أو في دهشور أو في الجبانة المنفية على طول امتدادها من "أبو رواش" شمالًا إلى اللشت جنوبًا. وكانوا يحضرون الأحجار الجيرية الناصعة البياض من محاجر طرة إلى الشرق من نهر النيل وبالقرب من حلوان الحالية. وكانوا يجلبون الأحجار الجرانيتية تأتي من أسوان، والأحجار البازلتية من الفيوم.



واستطرد: "كما نعرف أيضًا أن المجموعات الهرمية في مصر القديمة كانت تتكون من عناصر عديدة. كان من بين أهمها معبد الوادي ثم الطريق الصاعد الذي كان يربط بين المعبد الجنائزي الملاصق للهرم ومعبد الوادي الموجود على الحافة الزراعية حيث مجاري المياه الطبيعية أو المحفورة والمتصلة بنهر النيل.

وتابع: دون شك كانت جغرافية نهر النيل وروافده المائية مختلفة بشكل تمامًا عما هي عليه اليوم. ولا نعرف كيف يمكن أن يساعد فرع النيل المفقود الذي أعلن الفريق البحثي اكتشافه في حل لغز بناء الأهرامات الذي طال انتظاره. والحقيقة أن بناء الأهرامات لم يعد لغزًا كما كان الأمر في الماضي بعد الكثير من الأبحاث الميدانية التي جرت على الأهرامات المصرية.

وكانت الدكتورة إيمان غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بالطائرات دون طيار في قسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة نورث كارولينا ويلمنجتون، قد أعلنت عن دراسة قامت بها بالتعاون مع فريق بحث من جامعة طنطا، أكدت خلالها عن وجود مجرى مائي نهري قديم لنهر النيل بجوار الأهرامات، وقد نشرت الدراسة في مجلة “نيتشر” العلمية الدولية.