محمد الباز يكشف عن الخيوط الخفية فى حادث الطائرة الإيرانية (فيديو)

أفاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بأن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المصاحب في حادث طائرة مروحية، قد تكون أكثر من مجرد حادث.

وأشار الباز، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة تحت المجهر، موضحًا أن الرئيس رئيسي كان يمثل دولة ذات أهمية بالغة ودور فاعل في الأحداث الجارية بالمنطقة العربية، مما يثير الشكوك حول ظروف الحادث.

وأوضح أن من بين السيناريوهات المطروحة، احتمالية أن يكون الحادث عملية استخباراتية مشتركة بين إسرائيل وأذربيجان، أو عملية نفذتها إسرائيل بمفردها، وهو ما أضعفته الشكوك حول تدخل الولايات المتحدة.

وأضاف، أن هناك احتمالًا آخر يتمثل في كون الحادث نتيجة لتدبير داخلي إيراني، أو أن يكون مدبرًا من قبل أحد أفراد الطائرة نفسها، لا سيما وأن الطائرات الأخرى التي كانت في الموقع نجت دون أذى.

وأكد "الباز" وجود تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء وفاة الرئيس رئيسي، مشيرًا إلى حالة الارتباك الإعلامي السائدة، موضحًا أن الصراع الإقليمي قد يكون له دور في الحادث، مع توجيه الأنظار نحو إسرائيل كعدو رئيسي لإيران، على الرغم من محاولات الأخيرة لاحتواء تداعيات الحادث.