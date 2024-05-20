الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يكشف عن الخيوط الخفية فى حادث الطائرة الإيرانية (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

أفاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بأن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المصاحب في حادث طائرة مروحية، قد تكون أكثر من مجرد حادث. 

وأشار الباز، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة تحت المجهر، موضحًا أن الرئيس رئيسي كان يمثل دولة ذات أهمية بالغة ودور فاعل في الأحداث الجارية بالمنطقة العربية، مما يثير الشكوك حول ظروف الحادث.

وأوضح أن من بين السيناريوهات المطروحة، احتمالية أن يكون الحادث عملية استخباراتية مشتركة بين إسرائيل وأذربيجان، أو عملية نفذتها إسرائيل بمفردها، وهو ما أضعفته الشكوك حول تدخل الولايات المتحدة.

وأضاف، أن هناك احتمالًا آخر يتمثل في كون الحادث نتيجة لتدبير داخلي إيراني، أو أن يكون مدبرًا من قبل أحد أفراد الطائرة نفسها، لا سيما وأن الطائرات الأخرى التي كانت في الموقع نجت دون أذى.

وأكد "الباز" وجود تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء وفاة الرئيس رئيسي، مشيرًا إلى حالة الارتباك الإعلامي السائدة، موضحًا أن الصراع الإقليمي قد يكون له دور في الحادث، مع توجيه الأنظار نحو إسرائيل كعدو رئيسي لإيران، على الرغم من محاولات الأخيرة لاحتواء تداعيات الحادث.

الدكتور محمد الباز الدستور جريدة الدستور وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وزير الخارجية حادث طائرة مروحية صالة التحرير عزة مصطفى قناة صدى البلد الرئيس رئيسي إسرائيل الولايات المتحدة وفاة الرئيس رئيسي إيران

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)