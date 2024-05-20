الحزن يخيم على وسائل الإعلام المغربية عقب خسارة نهضة بركان أمام الزمالك

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام المغربية، خسارة فريق نهضة بركان المغربي، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نظيره الزمالك.

وكان الزمالك، قد توج بلقب كأس الكونفدرالية، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن إياب نهائي البطولة، بعد أن فاز الفريق المغربي، ذهابا في بركان، بهدفين مقابل هدف.

وعنون موقع البطولة المغربي: “الزمالك المصري يتوج بطلا لكأس الكونفدرالية بعد فوزه على نهضة بركان (1-0)”.

وقال الموقع في تقريره: "فشل نهضة بركان في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارته أمام مضيفه الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد، لحساب إياب نهائي المسابقة القارية.

وتابع: "واختار المدرب التونسي معين الشعباني، الاعتماد على نفس التركيبة البشرية التي بدأ بها مواجهة الذهاب، بإشراك كل من حمياني، خيري، دايو، تاحيف، عسال، الموساوي، لبحيري، المورابيط، الفحلي، ميهري، فاليري.

وواصل الموقع: “وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، ضغطا كبيرا من لاعبي الزمالك بحثا عن تسجيل هدف التقدم، من خلال تهديد مرمى الحارس حمزة الحمياني في مناسبات عديدة، في الثلث ساعة الأولى. ونجح الفريق المصري في إحراز هدف المباراة الوحيد، بواسطة أحمد حمدي، خلال الدقيقة الـ23'، مستفيدا من تمريرة زميله زيزو، الذي باغت دفاعات الضيوف”.

وأضاف التقرير: "ومع اقتراب المباراة من نهايتها، ارتفع منسوب التنافس، في الوقت الذي يبحث فيه الضيوف عن تعديل النتيجة، ومحاولات من أصحاب الأرض لتعزيز نتيجة اللقاء، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بنتيجة 2-1، لصالح نهضة بركان، قبل أن يحسم الزمالك اللقب لصالحه، مستفيدا من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

واختتم الموقع المغربي، تقريره: "بهذه النتيجة، فشل الفريق «البرتقالي»، في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز به سنة 2020 و2022، في المقابل، نجح الزمالك في نيل اللقب القاري للمرة الثانية في مشواره.

وسلط الموقع ذاته، الضوء على تصريحات التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنهضة بركان التي أكد فيها أن حكم المباراة، حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة أمام الزمالك

وقال الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لست مختصا في التحكيم، لكننا حرمنا من ركلة جزاء صحيحة، وكان لابد من استدعاء حكم الوسط لإعادة مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو، حتى لا يتعرض فريقي للظلم، ولا أعلم لماذا لم يتم احتسابها".

ومن جانبه، عنون موقع صحيفة المنتخب المغربية: “ الزمالك يجهض أحلام البراكنة ويتوج باللقب”.

وقال الموقع في تقريره: “حسم الزمالك المصري لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، إثر فوزه على نهضة بركان 1-0 في إياب النهائي، بعد خسارته ذهابا 2-1، وكان متوقعا أن يضغط الفريق المصري من البداية، حيث تحمل البركانيون ضغط الخصم وتألق الحارس الحمياني من محاولة خطيرة لرأسية وأبعدتها بنجاح، وكان واضحا أن الفريق البركاني راهن على الدفاع بكثافة عددية كبيرة، الشيء الذي نجح فيه بردّ مجموعة من الكرات، حيث كان الزمالك يراهن في بعض المحاولات على الكرات العالية”.

وتابع: “وفي الدقيقة 23 حاول أحد لاعبي النهضة إبعاد الكرة لكنه أبعدها بالخطأ لتصل لزيزو الذي مرّر لمربع العمليات لتجد أحمد حمدي الذي سدد وسجل الهدف الأول”.

وأضاف التقرير: “وانطلق الشوط الثاني بإيقاع مرتفع، وهدد الجزيري من ضربة رأسية خطيرة ومرت الكرة فوق المرمى، واستمرت المباراة سجالا بين الفريقين حيث كان هناك مجهود بدني كبير من لاعبي الفريقين، وكان مهاجمو نهضة بركان يسقطون في فخ التسرع، بينما اعتمد صاحب الأرض على المرتدات الهجومية، وزادت مهمة الفريق البركاني صعوبة بعد طرد موساوي في الوقت بدل الضائع، ليحسم الزمالك اللقب”.