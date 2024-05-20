تعمد عدم إعادة اللعبة.. الشعبانى يهاجم مخرج مباراة الزمالك ونهضة بركان

شنّ معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، هجومه الشديد على مخرج مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وخسر نهضة بركان المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد في إياب الدور النهائي.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " كان ينبغي على الحكم مشاهدة اللقطة التي طالبنا فيها بالحصول على ركلة جزاء في الفيديو وكان على المخرج إعادة اللعبة في التليفزيون حتى ينهي الشك إذا كان لا توجد بها مخالفة".

وأضاف " الحكم تسرع بشكل كبير في استئناف اللعب وهذا يجعل الشكوك تثار حول حكم المباراة".

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

الزمالك يحصد بطولة الكونفدرالية للمرة الثانية

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

أحرز أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.