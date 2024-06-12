سفيرة رومانيا بالقاهرة: أُثمّن دور "الوطنية للتدريب" وأؤمن بما تقوم به

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، السفيرة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى القاهرة، في زيارة للأكاديمية كأحد أهم المشروعات القومية التي تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري المصري، حيث تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا عن أهم الأنشطة التي تقوم بها الأكاديمية، بالإضافة إلى جولة داخل مقر الأكاديمية وتفقُد فعاليات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، كما تطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمؤسسات الرومانية.

وأعربت السفيرة عن تقديرها الكبير للشخصية الفريدة والرؤية التي تتمتع بها الأكاديمية، والتي أطلقت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف رئيسي هو رفع جودة رأس المال البشري لمصر، حيث تم تقديم تفاصيل عن جميع خيوط العمل داخل الأكاديمية.

وأشادت السفيرة، بالإنجازات التي تحققت في عدد من البرامج التدريبية المبتكرة للغاية، وخاصة تلك التي تدعم تمكين المرأة والتربية المدنية للأجيال الشابة، وأيضًا العصف الذهني حول الطرق التي يمكن بها للدول الأخرى حول العالم وقبل كل شيء، رومانيا، الاستفادة من تجربة NTA، وكذلك الشراكات المحتملة بين الأكاديمية ومختلف مؤسسات التدريب الرومانية.

كما التقت السفيرة ببعض المتدربين ووعدت بالعودة دائمًا بالفرح من أجل المساهمة شخصيا في مختلف برامج NTA.

وأكدت السفيرة، قائلة: "أؤمن بما تقوم به الأكاديمية وأُثمّن دورها الوطني، ونعمل على فتح العديد من مجالات التعاون بين المؤسسات الرومانية والأكاديمية".

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