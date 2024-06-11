الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية للتدريب" تعلن نتيجة مرحلة الاختبارات وموعد بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلنت  الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” نتيجة مرحلة الاختبارات وموعد بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

 

ويستهدف "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه، وكان آخر موعد للتقديم 15 أبريل 2024 حتى الساعة ١١:٥٩ مساءً.

وأتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، رابطًا يمكن من خلاله الاطلاع على نتيجة اختبار السمات الشخصية.https://register.nta.eg

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتيح الفرصة للشباب المصري الموهوب في المجالات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف لتوفير تطور ونمو أسرع لمواهبهم، وقد حصل العديد من خريجي البرنامج على الكثير من الجوائز في البطولات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة، ووضع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجميع دفعاته هي اللَّبِنَة الأولى لعدد من المبادرات والمؤسسات التي أحدثت تأثيرًا في قدرات الدولة المصرية مثل "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، "منتدى شباب العالم"، "مؤسسة حياة كريمة" "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أبدأ"، "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وغيرهم..

واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، حلقات الموسم الأول من NTA Podcast مع ختام شهر رمضان المبارك بلقاء مميز بعنوان "رمضان كان حاجة تانية" مع الضيفة الدكتورة ميرفت أبوعوف الخبيرة بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي تحاورها الإعلامية هاجر جميل  خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب فيسبوك المقابلات الشخصية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الشباب المصري

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