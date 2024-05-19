نهائي الكونفدرالية 2024.. سبب انفعال المثلوثي عقب نهاية الشوط الأول أمام نهضة بركان (فيديو)

دخل حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نوبة انفعال شديدة مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

وتقدم الزمالك على نهضة بركان بهدف سجله أحمد حمدي في الدقيقة 23.

وانفعل المثلوثي بسبب الفرصة الخطيرة لفريق نهضة بركان قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول والتي كادت أن تتسبب في هدف التعادل.

وتدخل أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة من أجل تهدأته.

بدأ الزمالك بضغط قوي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة الثالثة كثر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بدفاعات الفريق المغربي.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة، ارتباك دفاعي في منطقة الجزاء لصالح نهضة بركان بعد تصويبة من زيزو ارتطمت بالدفاع ومن ثم وصلت إلى نداي الذي سدد رأسية أنقذها حارس المرمى بببراعة.

في الدقيقة الثامنة توقفت المباراة بعد إصابة حمزة حمياني حارس نهضة بركان.

في الدقيقة 16 سقوط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو لكن شتتها الدفاع بنجاح.

أحمد حمدي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو وتسديدة من أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء في الشباك.

فريق نهضة بركان بدأ ينشط هجوميًا وكاد يتقدم في الدقيقة 32 بعد تصويبة من باسين لاعب نهضة بركان من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 35 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ياسين البحيري لكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى جوميز تبديلا اضطراريا بنزول يوسف أوباما بدلا من أحمد حمدي الذي تعرض للإصابة.

الزمالك أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد علارضية من سيف الجزيري على رأس زيزو قبل أن يتدخل الحارس لتصل إلى يوسف أوباما الذي سدد الكرة ارتطمت بقدم المدافع بدلا من أن تسكن المرمى قبل أن تصل إلى نبيل عماد دونجا الذي سدد الكرة في دفاعات الفريق المغربي.

نهضة بركان كاد ان يسجل التعادل قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.





