الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تعزى الكويت فى ضحايا حريق المنقف

حريق المنقف
حريق المنقف

قدمت مصر خالص التعازي لدولة الكويت في ضحايا حادث حريق بناية منطقة "المنقف".

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية،: "تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا إثر حادث حريق البناية بمنطقة المنقف".

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"،: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

وارتفع عدد وفيات المواطنين إثر حريق بناية في منطقة "المنقف" إلى 49 شخصًا، وإصابة العشرات.

من جانبه، وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق المنقف ومحاسبة المسئولين عن حدوثه منعًا لتكراره مستقبلًا.

مصر الكويت حريق المنقف أمير الكويت

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