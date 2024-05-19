محاولات من لاعبي نهضة بركان للاعتداء على حكم مباراة الزمالك (فيديو)

حاول لاعبو فريق نهضة بركان المغربي، الاعتداء على السنغالي عيسى سي حكم مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وخسر نهضة بركان بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، ركض لاعبو نهضة بركان نحوه وحاولوا الاعتداء عليه عقب خسارتهم البطولة قبل ان يتدخل رجال الأمن لحماية الحكم السنغالي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

سجل أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

واستفاد الزمالك من تسجيله هدفا في لقاء الذهاب الذي خسره بهدفين مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول

بدأ الزمالك بضغط قوي من بداية المباراة، وشهدت الدقيقة الثالثة كثر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بدفاعات الفريق المغربي.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة، ارتباك دفاعي في منطقة الجزاء لصالح نهضة بركان بعد تصويبة من زيزو ارتطمت بالدفاع ومن ثم وصلت إلى نداي الذي سدد رأسية أنقذها حارس المرمى بببراعة.

في الدقيقة الثامنة توقفت المباراة بعد إصابة حمزة حمياني حارس نهضة بركان.

في الدقيقة 16 سقوط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو لكن شتتها الدفاع بنجاح.

أحمد حمدي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو وتسديدة من أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء في الشباك.

فريق نهضة بركان بدأ ينشط هجوميًا وكاد يتقدم في الدقيقة 32 بعد تصويبة من باسين لاعب نهضة بركان من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 35 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ياسين البحيري لكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى جوميز تبديلا اضطراريا بنزول يوسف أوباما بدلا من أحمد حمدي الذي تعرض للإصابة.

الزمالك أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد علارضية من سيف الجزيري على رأس زيزو قبل أن يتدخل الحارس لتصل إلى يوسف أوباما الذي سدد الكرة ارتطمت بقدم المدافع بدلا من أن تسكن المرمى قبل أن تصل إلى نبيل عماد دونجا الذي سدد الكرة في دفاعات الفريق المغربي.

نهضة بركان كاد ان يسجل التعادل قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك واصل مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 50 بعد اختراق رائع من نداي من يسار منطقة الجزاء لصالح الزمالك وأرسل كرة عرضية لصالح الفريق الأبيض على رأس سيف الدين الجزيري الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 54 تمريرة من أحمد فتوح إلى نداي الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 58 بطاقة صفراء على محمد شحاتة لاعب الزمالك.

في الدقيقة 71 تصويبة من باسين لاعب نهضة بركان من خارج منطقة الجزاء لكنها لم تشكل خطورة على المرمى.

في الدقيقة 77 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نهضة بركان من ركلة حرة عن طريق أيوب خيري لكنها مرت أعلى العارضة.

فريق نهضة بركان ضغط بقوة في الدقائق الأخيرة من أجل تسجيل هدف التعادل.

الحكم منح حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على زيزو بدون كرة.



