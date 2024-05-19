عسيلة لـ"الشاهد": اليهود يتحكمون في الإعلام بالولايات المتحدة

قال د.صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليهود يتحكمون في الإعلام بالولايات المتحدة فبنيامين نتنياهو أمريكي أكثر من أنه إسرائيلي.

وأضاف عسيلة، خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن بنيامين نتيناهو دائمًا ما يصدر أزمات للإعلام الامريكي من اجل الترويج لها، بأن اليهود يعانون من الإضطهاد.

أشار إلى أن الإعلام المصري قدم القضية بشكل مهني بحت، بل وساهم في التوعية بحقيقة القضية، حيث أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على كتفيها بكل ما أوتيت من قوة.

ونوه إلى أن الفلسطينيين يقتنعون بأن الدولة المصرية لم تتاجر بالقضية، كما أن مصر متبنية وجهة نظر قوية ولا تتصرف بشكل منفرد بل تعمل كل ما هو صالح للشعب الفلسطيني.

ويقدم د.محمد الباز الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.