الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحي عسيلة لـ"الشاهد": الدعم الأهم الذي قدمته أمريكا لإسرائيل هو الغطاء السياسي الإعلامي

الدكتور صبحي عسيلة
الدكتور صبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرأي العام العالمي لا يتعامل مع المشاهد التي صدرتها حماس خلال عملية طوفان الأقصى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن الدعم الأهم الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية لإسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر هو الغطاء السياسي الإعلامي.

ونوه أن الولايات المتحدة وفرت غطاء سياسي غير مسبوق لكل الروايات الإسرائيلية عن وحشية حركة حماس، ولعل أشهر الروايات، عندما صرح نتنياهو بأن حماس هي التي قصفت مستشفى المعمداني وعلى الفور سخرت أمريكا الإعلام لتعزيز هذه الفكرة.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول الربط بين حماس والإرهاب ثم بعد ذلك تحدث عنهم كأنهم داعش، الأمر الذي تسبب في زيادة التساؤل هل حماس داعش، وهذا ما سعى له نتنياهو لكسب الدعم الغربي من جديد، بعد فشل روايات قتل الاطفال الإسرائيليين على يد حماس.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي تابع لوسائل الإعلام الإمريكية، وساهم بشكل كبير في تعزيز وتأكيد روايات إسرائيل، ولكن الشعوب تيقنت لهذه الأمور وفشلت مرة أخري.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

صبحي عسيله الشاهد الولايات المتحدة الدكتور صبحي عسيلة اكسترا نيوز

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