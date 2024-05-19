صبحي عسيلة لـ"الشاهد": الكثير من المعارك الحربية أصبحت تدار على شاشات التلفزيون

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإعلام ينقل ما يحدث، ففي بعض الاحيان جاني والبعض الآخر مجني عليه، والمشكلة هنا في تضخيم ما يحدث.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن التضخيم أو التركيز على مشهد ما من خلال إعطاء أحداث ما وقت ومساحة، ففي هذه الحالة يصبح جاني.

وأشار إلى أن في هذه الحالة تعرف في الإعلام بـ"التقطير للقضية"، من خلال التركيز على بعض المشاهد، ففي الأزمات والحرو دائمًا ما يكون فيها مئات القصص، والسؤال هنا عن ماذا يركز الإعلام.

ونوه أنه ليس من الصدفة أن نجد الكثير من الحروب تدار على شاشات التلفزيون، وبناءً عليه نجد هنا الإعلام جاني، بسبب الإنحياز المفرط لمشهد ما.

وعن تحول الإعلام لمجني عليه، قال، أن كثير من الاطراف يحملوا الإعلام مسئولية تغير الحقيقة، أو خلق حقيقة أخرى مغايرة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.