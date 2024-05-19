الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحي عسيلة لـ"الشاهد": أحداث 7 أكتوبر شهدت مبالغة غير مسبوقة من إسرائيل

الدكتور صبحي عسيلة
الدكتور صبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن في صراع الزوايات قمة الحياد، أن تعلن انحيازك منذ البداية للقضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن أحداث السابع من أكتوبر شهدت مبالغة غير مسبوقة من إسرائيل في الأحداث والأرقام.

ونوه، أن في الحقيقة ظن الكثير اعتقد أن الإعلام قادر على صناعة شيء من لاشيء، والإعلام لابد أن يعرض الحقيقة بدون تضخيم أو تسليط الضوء على صورة معينة.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي بالغ بشكل كبير في أحداث السابع من أكتوبر، الامر الذي صدر المشهد للشارع الإسرائيلي بأن جيشهم قد هُزم وهذا إهانة للجيش الذي لا يقهر.

وتابع أن حركة حماس ارتكبت خطأ عند تصوير عدد من المشاهد لعملية طوفان الأقصى، وهذا ما دفع الإعلام الإسرائيلي والدولي إلى فبركة بعض الحقائق مثل قتل حماس للأطفال واغتصاب النساء وغيرها من الاتهامات التي روجت لها الحكومة الإسرائيلية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

صبحي عسيله إسرائيل أحداث السابع من أكتوبر الدكتور صبحي عسيلة الشاهد اكسترا نيوز

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