الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: العراق أول من بادر بتقديم المساعدة للبحث عن مروحية "رئيسى"

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إن الحكومة العراقية تشاهد عن كثب الأخبار بعد أنباء عن الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالتالي الحكومة العراقية هي أول من بادرت بتقديم طاقم مساعدات يضم مسؤولون عراقيون رفعين المستوى من وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي لمساعدة إيران للبحث عن هذه الطائرة التي فقدت شمال إيران.

وأضافت "التميمي"، خلال رسالة على الهواء، أن العراق هي أول دولة بادرت في عملية البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني، التي تضم رئيس إيران إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقيه، نظرا لأن العراق قريبة ومحاذية لإيران.

وأشارت إلى أن العراق وإيران تجمعهما علاقة كبيرة وطويلة الأمد، ولها الكثير من الأمور ليس فقط سياسية أو أمنية ولكن أيضا اقتصادية وتفويج المراسيم في الزيارات الدينية التي تحصل في العراق وإيران، بالتالي الحكومة العراقية علاقات كبيرة مع الجمهورية الإيرانية.

مراسلة القاهرة الاخبارية رئيسي الحكومة العراقية العراق قناة القاهرة الإخبارية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزارة الداخلية

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