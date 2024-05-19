الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز

بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني.. باحثة: أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

علقت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، على حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلة إن الإشارات عن تورط أحد تشير إلى فاعل واحد، خاصة في حالة التصعيد الأخير التي كانت بين إسرائيل وإيران، والتي كادت أن تجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتقلت في المدة الأخيرة من الاستهداف غير المباشر إلى الاستهداف المباشر للداخل الإيراني، والتورط في اغتيال شخصيات إيرانية، لذلك الأصابع -في هذه الأوقات- المبكرة تشير بداهة إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا ناتج للأوضاع والتوترات.

ولفتت أن التوقيت على مستوى الداخل الإيراني هو توقيت سيئ للغاية، مردفة: "حتى وإن صرفنا النظر عن حالة التصعيد بينها وبين إسرائيل، الداخل الإيراني ليس في أفضل أحواله، والعملة الإيرانية وحالة الاقتصاد متدهورة خاصة بعد حرب غزة، وخرجت من احتجاجات ومظاهرات طويلة بذلت فيها السلطات جهودا مضنية حتى تستقر البلاد بعد حادثة مقتل مهاس أميني".

إسرائيل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ابراهيم رئيسي

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