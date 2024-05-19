الهلال الأحمر الإيرانى: عملية البحث عن الرئيس صعبة ولا يمكن استخدام المسيرات والمروحيات

كشفت وكالة تسنيم عن الهلال الأحمر الإيراني أن عملية البحث صعبة ولا يمكن استخدام المسيرات والمروحيات نظرا لسوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت أكدت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".