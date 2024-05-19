الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة الإيرانية: نمر بظروف صعبة ولم نعثر على الرئيس حتى الآن

رئيسى
رئيسى

أكد متحدث الحكومة الإيرانية أننا نمر بظروف صعبة ومعقدة وبسبب الإحداثيات والأحوال الجوية ولا جديد حتى الآن، بحادث تحطم مروحية الرئيس.

وأشار متحدث الحكومة الإيرانية إلى أنه في هذه اللحظات المطلوب هو الصبر والصلاة والثقة بفرق الإغاثة، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت وكالة رويترز أكدت، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

الحكومة الايرانية القاهرة الإخبارية عاجل الإحداثيات وكالة رويترز الرئيس الايراني

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