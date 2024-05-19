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محمد الباز

رئيس أذربيجان: نشعر بقلق بالغ بسبب حادث مروحية الرئيس الإيرانى

إلهام علييف
إلهام علييف

أعرب إلهام علييف رئيس أذربيجان، عن بالغ القلق بسبب التقارير التي تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني قامت بهبوط اضطراري، ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن التليفزيون الإيراني عن أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة، وأن مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكانت وكالة رويترز أكدت، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

رئيس أذربيجان الرئيس الايراني مروحية الرئيس الإيراني القاهرة الإخبارية عاجل

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