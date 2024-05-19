الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: توتر العلاقات لن يمنع أمريكا من متابعة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

طائرة الرئيس الإيراني
طائرة الرئيس الإيراني

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في إحدى الجولات الترويجية أو الانتخابية، وكان اليوم إجازة من أعمال السياسة في البيت الأبيض، لكن بمجرد ورود أنباء عن هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، توجه على الفور الرئيس الأمريكي عائدًا إلى البيت الأبيض لإحاطته بالتفاصيل المتاحة حتى الآن حول هذا الحادث.

وأضاف "جبر" أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صرح بأن الولايات المتحدة تراقب هذا الأمر عن كثب، ورغم توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية على مدار عقود، إلا أن هذا يعد أمرًا مهمًا وحادثًا مهمًا يستحق المتابعة من المسئولين الأمريكيين الذين ليسوا لديهم معلومات كثيرة متوافرة من تلك التي تتوفر من وسائل الإعلام وبعض المصادر الإيرانية خارج إيران.

وتابع: "الولايات المتحدة ليس لديها من يعمل على الأرض في طهران، حيث ليس هناك سفارة أو مسئولون أمريكيون موجودون على الأرض، والتواصل بين واشنطن وطهران يتم عبر وسطاء وبطريقة غير مباشرة، وكان آخرها في الأسبوع الماضي من خلال مسئولين أمريكيين مثل مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط أو المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، والذين كانوا في سلطنة عمان لعقد بعض المحادثات غير المباشرة مع مسئولين إيرانيين".

مراسل القاهرة الاخبارية الولايات المتحدة الرئيس الايراني طائرة الرئيس الإيراني الخارجية الامريكية

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