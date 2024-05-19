الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم: الولايات المتحدة ترتب لمرحلة ما بعد إبراهيم رئيسى فى إيران

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنه على مستوى الإعلام الدولي حادث مثل اختفاء الرئيس الإيراني في ظرف مجهول وفقدان الطائرة التي يقلها مع تطور الأحداث في الشرق الأوسط وغزة، يثير ويطرح تساؤلات، وهناك من تحدث عن هجوم مستهدف على الطائرة، وهناك من تحدث عن وجود ربما جماعات انفصالية في منطقة أذربيجان الشرقية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك من تحدث، وهو الاتجاه الغالب في الإعلام الإيراني، بأنه حادثة بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ أن هذا الحادث يفتح الباب لكثير من التكهنات حول مستقبل الحكم في إيران، ومن الذي يمكن أن يقود البلاد في حال غياب الرئيس.

ولفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته وعاد للبيت الأبيض لمتابعة الموقف ومعرفة ما يجري في إيران عن كثب، وما يعني أن الولايات المتحدة لديها معلومات ربما يكون الأمر مفاجئا لها وفاجأ العالم أجمع، بالتالي الولايات المتحدة ترتب لما بعد أو تنظر لآفاق ما سيجري في حال إذا ما كان على متن الطائرة قد لقوا مصرعهم.

عزت إبراهيم إيران الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية الرئيس الايراني الشرق الأوسط وغزة

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