الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطار سوهاج الدولي يستعد لإستقبال عودة المصريين العاملين بالخارج

مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي

تزامنًا مع أجازة نهاية العام.. مطار سوهاج الدولي يستعد لإستقبال عودة المصريين العاملين بالخارج من أبناء الصعيد.

تماشيًا مع توجهات الحكومة المصرية لتنمية مدن صعيد مصر ، وفي ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر،، وخاصة تزامنًا مع عودة العاملين المصريين بالخارج إلى مطار سوهاج الدولي.

أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أنه في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة والاهتمام بتقديم أعلى مستويات الراحة للركاب بمطار سوهاج الدولي بما يدعم انسيابية العمل داخل صالات السفر والوصول وبما يحقق سهولة ومرونة  الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لجميع المسافرين والقادمين عبر  المطار كونه يعد من أهم المطارات الحيوية فى مصر؛ وتماشيًا مع يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

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متابعة مستمرة ودقيقة من جانب الفريق محمد عباس حلمي  وزير الطيران

 

مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة من جانب الفريق محمد عباس حلمي  وزير الطيران بضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول بأفضل جودة من الخدمات المقدمة وكذلك تحقيق أعلى معدلات السلامة والتميز في الأداء لكافة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطار بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتفادي كافة العقبات التي قد تواجه المسافرين والقادمين من أبناء الصعيد عبر مطار سوهاج.

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مطار سوهاج الدولي عام ٢٠١٠ لخدمة محافظات الوجه القبلي حيث يُسير المطار رحلات جوية لعدد ثمانية شركات طيران تغطي معظم الدول العربية. 
ويحتوي المطار على صالتي سفر ووصول دوليين وداخلي وصالة لانتظار المودعين بالإضافة إلي خدمة الحجر الصحي على مدار ٢٤ ساعة، كما يقدم المطار خدمة استقبال الجثامين من شركات الطيران المُجهزة لنقل الجثامين على متن طائرتها.

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