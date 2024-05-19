البنك الدولي: برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية يمضي على قدم وساق

قال جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي بالبنك الدولي، إن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة يمضي على قدم وساق، وفقا لنبأ عاجل أذاعته “إكسترا نيوز”.

واجتمع مدبولي مع مسؤولي البند الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ماجاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقا لنبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

