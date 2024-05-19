الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولي: برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية يمضي على قدم وساق

البنك الدولي
البنك الدولي

قال جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي بالبنك الدولي، إن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة يمضي على قدم وساق، وفقا لنبأ عاجل أذاعته “إكسترا نيوز”.

واجتمع مدبولي مع مسؤولي البند الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ماجاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفقا لنبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".
 

المدير الإقليمي بالبنك الدولي وثيقة سياسة ملكية الدولة مدبولي مؤسسة التمويل الدولية الحكومة

مواد متعلقة

مدبولى يؤكد أهمية الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

مسئول إيرانى: حياة الرئيس ووزير الخارجية فى خطر عقب حادث المروحية

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا