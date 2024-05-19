مدبولى يؤكد أهمية الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض وليد جمال الدين، أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للتطورات الإقليمية على إيرادات الموانئ التابعة للهيئة.

كما عرض رئيس الهيئة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات الموانئ نحو 71%، بينما بلغت معدلات التنفيذ بمشروعات المناطق الصناعية 77%.

واستعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى إبريل 2024، مُشيرًا إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 144 مشروعًا، بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، حيث حصل 67 مشروعًا على موافقات نهائية، بينما حصل 77 مشروعًا على موافقات مبدئية، مضيفًا أن أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

كما عرض رئيس الهيئة موقف الاستثمارات الصينية تيدا بالمنطقة الاقتصادية، حيث أوضح أن هناك 42 مشروعًا قائمًا بالفعل، بالإضافة إلى 12 مشروعًا قيد الإنشاء للحصول على رخصة تشغيل، و40 مشروعا جار استكمال إجراءات للحصول على رخصة بناء.

وفيما يتعلق بموقف مشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه خلال الفترة من 1 /1 /2024 حتى 30 /4 /2024، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، و6 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة تفاهم جار توقيعها قريبًا.

واستعرض وليد جمال الدين عمليات تموين السفن والخدمات البحرية بموانئ الهيئة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد في أغسطس 2023.

وفيما يخص موقف المنصات الرقمية للشباك الواحد وميكنة الإجراءات الجمركية، تم عرض جهود الهيئة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تم التنويه إلى الإجراءات المتخذة لإنشاء منصة بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، وإحكام الرقابة والمتابعة، وتحقيق كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي ذات السياق، تم عرض موقف المنصة الرقمية E-tabadul لدعم الصناعة، والتي تم إنشاؤها بهدف "التشبيك الصناعي" وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، حيث تم عرض أعداد الشركات والمنتجات التي سجلت على المنصة منذ اطلاقها في 24 يناير 2024.

كما عرض وليد جمال الدين موقف أعمال التطوير بالموانئ التابعة للهيئة، حيث أوضح أن نسبة التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير بموانئ الهيئة بلغت 94% بميناء السخنة، و86% بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و73.7% بميناء العريش، و75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مضيفًا أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادى التكنولوجيا"، بلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بها 100%.