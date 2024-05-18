محافظ أسوان يلتقى وفد مدينة تشون تشين الصينية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، "دان يانتشنغ" نائب عمدة مدينة تشون تشين الصينية، والوفد المرافق له.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضًا المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال الوفود سواء على المستوى الدولي أو المحلي لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التي تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، رحَّب محافظ أسوان بهذه الزيارة من إحدى المدن الصينية العريقة والمتشابهة في العديد من المقومات مع عروس المشاتى، ما يعكس مكانة الدولة المصرية والصينية الحضارية، فضلًا عن ما تمتلكه أسوان من لوحة وبانوراما جمالية، وهوية بصرية متميزة، وكذا انفرادها بتنوع المنتج السياحى بها، وهو الذى يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكل الوافدين من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ أسوان عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصين، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة، في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني الرئيس شى جين بينغ.

وطالب المحافظ بأهمية تحويل الأفكار والمقترحات التي تم استعراضها لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والثقافية إلى واقع فعلي ملموس لتحقيق المردود الإيجابى، لا سيما في ظل التعاون المثمر مع الجانب الصيني في صناعات الرخام والجرانيت، وما يقومون بتنفيذه في هذا المجال بشكل احترافي مما يعتبر مناخًا جاذبًا للمزيد من الاستثمارات الصينية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون في الاكتشافات الأثرية، والحفاظ على المواقع السياحية والأثرية المتنوعة.

وأكد المحافظ نجاح محافظة أسوان في حصد العديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي حققت فيه المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023، فضلًا عن الاهتمام بتمكين المرأة الأسوانية، والبيئة النظيفة.

من جهته، أشاد "دان يانتشنغ"، بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، فضلًا عن اللمسات الجمالية التي شهدها في كل مكان، والإنجازات المتنوعة في المحافظة، موضحًا أن هناك الكثير من التشابة والتقارب الثقافي، والقصص الأسطورية، والحركة السياحية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن وجود نهر النيل الذي يبدأ من أسوان، وبالتوازي نهر لينجيسى في مدينة تشون تشين التي تعد من أكبر 5 مدن في الصين، ويوجد بها القطار السريع، وشبكة متميزة للطرق والمواصلات، وتحتل المركز الثالث في صناعة السيارات والموتوسيكلات.