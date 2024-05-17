انتشال جثة شخص غرق فى مياه النيل بقرية الجعافرة شمال أسوان

نجح رجال الإنقاذ النهرى في انتشال جثة أحد الأشخاص غرق فى مياه نهر النيل بقرية الجعافرة التابعة لدائرة مركز دراو شمال أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، إخطارا يفيد بمصرع شخص غرقًا فى مياه النيل أمام قرية الجعافرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، ومعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض علي الطبيب الشرعى لتحدبد السبب الفعلي للوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

مشاجرة داخل مستشفى بكوم أمبو والأمن يتدخل

شهدت مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، واقعة التعدى على ممرض بسلاح أبيض من مريض داخل المستشفى بعد وقوع مشاجرة بينهم.

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان، من القبض على 3 مواطنين بعد التعدي علي ممرض بمطواة داخل المستشفى التابعة لدائرة المركز.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من نقطة المستشفي التابعة لدائرة المركز يفيد بقيام مريض بالتعدي علي ممرض بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الممرض والمريض كما تدخل مرافقو المريض ليتم الاعتداء على الممرض بالسلاح الأبيض.