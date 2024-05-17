بعناق الطرفين.. إتمام مراسم الصلح بين قبيلتين بعد 90 يوما صراع بأسوان

شهدت قرية النجاجرة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الجمعة، إتمام مراسم صلح بين قبيلتين بعد 90 يوم من الصراع بينهم.

مراسم الصلح بين قبيلتين بقرية النجاجرة

وشهد مراسم الصلح المئات من أهالى قبيلتى الرزيقات والحجيرات ومركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتضمنت مراسم صلح قبيلتي الرزيقات والحجيرات بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان تعانق الطرفين والتوقيع على اتفاقية الصلح أمام المئات من الحضور.

وتعود تفاصيل الخلاف بين قبيلتي الرزيقات والحجيرات أنه قبل 90 يوما، يوم نشبت مشاجرة بين شباب قبيلتي الرزيقات والحجيرات، والتى انتهت بوقوع 4 مصابين.

وتمكنت رجال الشرطة بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان من التدخل وضبط طرفي االمشاجرة وعرضهم علي النيابة.

وخلال تلك الفترة تدخل لجان المصالحات وتمكنوا من تهدئة النفوس وإتمام مراسم صلح قبيلتي الرزيقات والحجيرات اليوم الجمعة.