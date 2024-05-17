محافظ أسوان يوجه إدارة الحدائق لدعم جمعية الكرور بحرى بـ400 شجرة متنوعة

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير الحدائق المهندس محمد حسن، لتوفير كمية من أشجار الظل المتنوعة، وإهداؤها لجمعية تنمية المجتمع بالكرور بحرى بقيادة وليد تاج السر، دعمًا من المحافظة للجهود الذاتية المتميزة التى قامت بها الجمعية من تركيب مظلات وكولدير للمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأعمال الخدمية، وذلك وفقًا لرؤية متكاملة للارتقاء والنهوض بالشكل الجمالى والحضارى للمنطقة، وبما يصب فى تحقيق الصالح العام لخدمة المواطنين المقيمين فيها.

وأكد محافظ أسوان، أننا نثمن ونقدر هذه الجهود التى تقوم بها جمعية تنمية المجتمع بالكرور بحرى؛ لتكون نموذجًا يحتذى به فى العمل المجتمعى.

وجاء ذلك فى ظل الإهتمام المتواصل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتلبية المطالب الجماهيرية، ومساندة الجهود التى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة التطوير والتجميل، واستكمال زراعة الأشجار التى تم توفيرها للمحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون شجرة".

زراعة 400 شجرة ضمت 100 صنف

من جانبه أوضح المهندس محمد حسن، مدير الحدائق فى أسوان، أنه فور تقدم الجمعية بطلب لمحافظ أسوان بشأن توفير أنواع وأصناف متنوعة من أشجار الظل لإضفاء المظهر الجمالى لمنطقة الكرور، تواكبًا مع ما تقوم به الجمعية من جهود للتطوير والتجميل فقد تم التوجيه الفورى لإدارة الحدائق بسرعة تقديم الدعم للجمعية.

ولفت مدير الحدائق، إلى أنه بالتعاون مع الجمعية تمت زراعة 400 شجرة ضمت 100 صنف من نباتات الأسوار و150 شجرة من نوعية الأكاسياجلوكا، و150 شجرة من نوعية الأكينا كاربس.

فيما قدم وليد تاج السر، شكره لمحافظ أسوان على سرعة الاستجابة لمطلب جمعية تنمية المجتمع بالكرور بحرى؛ مما ساهم فى دعم وإنجاز الجهود الذاتية، وبما يعود بالنفع بدوره على أهالى المنطقة.

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الاشجار