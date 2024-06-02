الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدير الفنى لريال مدريد: دورتموند كان أفضل منا فى الشوط الأول

أنشيلوتي وفينيسيوس
أنشيلوتي وفينيسيوس وروديجر

اعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأن منافسه بوروسيا دورتموند كان قد لعب بشكل أفضل في الشوط الأول.

وحصد ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية "المباراة كانت صعبة للغاية في الشوط الأول لكننا تحسنا كثيرًا في الشوط الثاني وكنا أفضل وأكثر تركيزًا".

وأضاف: "رغم تراجع مستوانا في الشوط الأول لكن لم يساورنا الشك وحاولنا أن ندافع جيدًا لنحمي أنفسنا من الهجمات المرتدة، ثم قمنا بتغيير أسلوبنا في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته قائلًا: "في النهاية أن تحتاج لتكون أكثر صبرًا في إجراء التبديلات؛ لأن من الممكن أن تلعب شوطين إضافيين". 

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