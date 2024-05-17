الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة علي حريق نشب فى حظيرتين للمواشى بشمال أسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - آرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، فى السيطرة علي حريق ضخم طال حظيرتين للمواشي وسيارة ربع نقل وواجهة منزل، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 

تفاصيل الواقعة

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا  يفيد باندلاع حريق كبير في قرية سبيل مكي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية لمعاينة مكان الحريق، حيث تمكنت من السيطرة علي الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في حظيرتين وهو ما أدي لنفوق بقرتين وحمار كما تسبب الحريق في حرق سيارة ربع نقل وواجهة منزل وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حريق كبير حظائر مواشي كوم امبو السيطرة علي حريق أسوان

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