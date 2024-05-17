توثيق 40 شهادة ميلاد لأهالي قرية وادى خريت شمال أسوان (صور)

نجحت مبادرة مجتمعية تطوعية تحت إشراف محافظة شمال أسوان، فى توثيق 40 شهادة ميلاد واستخراج أوراق ثبوتية لأهالي قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

توثيق شهادات ميلاد واستخراج أوراق ثبوتية لأهالى قرية وادى خريت



وأكدت فاطمة عبد الباسط، منسق المبادرة، أن المبادرة جاءت تحت رعاية المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة أسوان، بعد أن تعددت الشكاوى والمطالبات من أهالى قرية وادى خريت والنجوع التابعة لها، بعدم قدرتهم على استخراج أوراق ثبوتية وإصدار شهادات ميلاد، بسبب كونهم يعيشون في مجتمع نائي وأغلبهم ينتمون إلى قبائل البدو وليس لديهم الوعي الكامل للتعامل مع الجهات الحكومية، بجانب معاناتهم في بُعد المسافة.

وأضافت منسق المبادرة، أن الجمعيات الأهلية ومحافظة أسوان تدخلت متمثلة في المجلس الإقليمي للسكان، تحت إشراف ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتم التنسيق مع مديرية أمن أسوان، لتنظيم قافلة تستهدف هذه المناطق النائية والمواطنين "ساقطي القيد" في تلك القرية، موضحةً أن القافلة نجحت في توثيق 40 حالة واستخراج شهادات ميلاد لهم من بينهم أطفال وكبار بمختلف الأعمار السنية.

وأشارت فاطمة عبد الباسط، إلى أن المبادرة سوف تستكمل أعمالها في قرى بلانة بمركز نصر النوبة وأيضًا قرى أبو الريش بمركز أسوان، لاستخراج الأوراق الثبوتية وتخفيف المعاناة على المواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات الأخرى المحرومين منها لعدم توافر أوراق ثبوتية لديهم، منها خدمات: "التموين والصحة والتعليم" وغير ذلك.

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