الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء الأمم المتحدة: وكالة "الأونروا" مستهدفة سياسيًا واستئناف تمويلها ضرورة

الاونروا
الاونروا

قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط (الأونروا) كانت "مستهدفة سياسيا"، معربة عن خيبة أملها إزاء عدم إعادة بعض الدول تمويلها بعد أسابيع من إجراء مراجعة مستقلة على الوكالة.

وقال الخبراء ان المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة، في أعقاب زيادة الادعاءات منذ بداية الهجوم العسكري على غزة في أكتوبر 2023، أظهرت أن الادعاء بأن أعدادًا كبيرة من موظفي الأونروا لهم علاقات مع "منظمات إرهابية" لا يزال غير مدعوم بالأدلة". 

الادعاءات منذ بداية الهجوم العسكري على غزة 

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وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل 12 موظفًا بـ الأونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، وزعمت أن حوالي 12% من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة. 

وفي الشهر الماضي، وجدت المراجعة المستقلة أنه يجب تعزيز حياد الأونروا وأن مرافقها يتم إساءة استخدامها في بعض الأحيان، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لادعاءاتها.

وجاء في المراجعة أن “الأونروا” تظل محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية". ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين.

وحتى 30 أبريل، كان التمويل المقدم للأونروا من تسع دول لا يزال مجمداً، وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

العمليات الإسرائيلية في رفح تهدد أعمال الإغاثة  

وفي سياق متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن التصعيد العسكري في رفح قد يؤدي إلى توقف العمليات الإنسانية

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن التصعيد العسكري في رفح يمكن أن "يؤدي إلى توقف العمليات الإنسانية".

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان يوم الجمعة: "نعلم أننا بحاجة إلى نقاط دخول إضافية وكل نقطة دخول جديدة هي شريان جديد يضخ شريان الحياة إلى غزة".

الأونروا الفلسطنيين الشرق الأدنى غزة الامم المتحدة

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