تدريب حرفي للسيدات عضوات نوادى المرأة في بني سويف

عقدت إدارة تنظيم الأسرة "نوادى المرأة" بمديرية الصحة فى بنى سويف، بالتنسيق مع فرع المجلس للمرأة بالمحافظة، تدريبا حرفيا لعدد 25 من السيدات عضوات نوادى المرأة بوحدات الصحية بياض العرب ومنشاة عاصم بمركز بنى سويف، وقرية الهرم بمركز الواسطى، وقرية شاويش بمركز اهناسيا، وقرية دنديل بمركز ناصر وذلك علي حرفتي الخيامية والديكوباج بمقر المجلس القومي للمرأة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من قبل هيئة جون سنو وبالتنسيق مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتمكين السيدات من عمل مشروعات صغيرة إلى جانب رفع الوعى بالرسائل الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة.

تابع التدريب الدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة، نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ومدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، ووجدي سعد مدير المشروع بمحافظة بني سويف.

اختتام البرنامج التدريبي لتوعية الشباب في مجال الصحة الإنجابية

اُختتمت فعاليات البرنامج التدريبي، الذي تم تنفيذه ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، في إطار خطة السكان 2024،وذلك تحت إشراف نائب المحافظ "بلال حبش" المشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

عُقد التدريب بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة،ضمن خطة السكان 2024،ومن خلال دمج محورين من محاور الاستراتيجية الوطنية السكان،وهما( الاستثمار في الثروة البشرية والتعليم والتعلم)والمتضمنة تدريب المنسقين وشباب المبادرة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور وأهداف تتركز على العديد من الموضوعات والملفات والقضايا الهامة والمتعلقة بالقضية السكانية،والتي شملت:مناهضة العنف القائم على النوع، التدريب على الرسائل الإعلامية، ومفهوم الصحة الإنجابية والتعريف بالوضع السكاني، والسياسات السكانية والتمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالحد من الزيادة السكانية، التقديرات السكانية باستخدام حزمة سبكترا، والتخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية فضلا عن التعريف بأهداف وخطط وآليات العمل بوحدة السكان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

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