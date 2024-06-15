السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على  كوافيرة قامت بسكب زيت مغلي على وجه وجسد زوجها، أثناء نومه لقيامه بالتحدث تليفونيًا مع إحدى السيدات بعين شمس.

البداية عندما ورد إخطار من مستشفى الرحاب الخاص باستقباله فني كاميرات مصابًا بحروق من الدرجه الثانية في جميع أنحاء جسده.

وبسؤال الزوج اتهم زوجته التي تبلغ من العمر ٣٧ عامًا وتعمل كوافيرة، وأكد أنها قامت بسحب إناء كانت تقوم بتحضير الطعام  فيه، وكان به زيت مغلي وقامت بسكبه على وجهه وأنحاء متفرقة من جسده، وتمكن الجيران من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى ضبطها واعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث تليفونيًا مع إحدى السيدات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على كوافيرة كوافيره سكب زيت مغلي عين شمس مستشفى الرحاب الخاصة

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